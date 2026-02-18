Abusos: exjefe de Victoria's Secret, "Epstein un fraude, sin vínculos hace 20 años"

El multimillonario es uno de los tantos allegados del financista pedófilo citados a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación en curso.

En su declaración, Wexner se calificó de "ingenuo, insensato y crédulo" por depositar su confianza en Epstein.

"Era un fraude", añadió. "Rompí vínculos con él completa e irrevocablemente hace casi dos décadas cuando descubrí que era un abusador, un fraude y un mentiroso".

El magnate de la moda contrató a Epstein en 1991 para administrar su dinero. Wexner insistió en que rompió vínculos con el pedófilo en 2007, antes de declararse culpable de cargos de prostitución en Florida en 2008, acusándolo de "apropiación indebida" de US$46 millones de sus activos. (ANSA)