Abusos: expertos de la ONU, "Epstein creó una red criminal global"

Así lo advirtieron hoy los expertos de Naciones Unidas que analizaron el caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein, cuestionándose cómo "una red de este tipo pudo prosperar durante tanto tiempo en el corazón de las élites políticas, económicas y mediáticas" de varios países.

Según los expertos de la ONU, los archivos sugieren "la existencia de una empresa criminal global", lo que plantea "terribles implicaciones sobre el nivel de impunidad para tales crímenes".

Algunos de los hechos descritos podrían encuadrarse, según el derecho internacional, en condiciones de esclavitud sexual, tortura, desapariciones forzadas o crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones judiciales en Estados Unidos, según lo señalado por la ONU, han ido descubriendo gradualmente un sistema de reclutamiento dirigido por Jeffrey Epstein, centrado en jóvenes vulnerables, a menudo menores de edad, que eran explotadas sexualmente en diversas residencias de financistas, tanto en Estados Unidos como en el Caribe.

Los expertos denuncian "graves errores" en el proceso de divulgación de información relacionada con el caso y la urgente necesidad de implementar procedimientos que protejan a las víctimas, para que "ninguna de ellas sufra más daños".

A pesar del volumen de documentos divulgados, alertan que se abrieron pocas nuevas investigaciones. Por ello, solicitan la revocación del plazo de prescripción, que podría obstaculizar algunas acciones penales y ampliar la investigación sobre posibles complicidades.

Basándose en los documentos que revelaron vínculos entre Jeffrey Epstein y personalidades de otros países, incluidos el Reino Unido, Noruega y Francia, los expertos advierten que "nadie es demasiado rico o demasiado poderoso para estar por encima de la ley". (ANSA).