Abusos: Expremier español aparece en los archivos de Jeffrey Epstein

Según los archivos publicados por medios españoles como El País y El Español, Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, enviaron un paquete en septiembre de 2003 dirigido al "Presidente y a Ana Aznar", su esposa, en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español y residencia del primer ministro.

Un segundo paquete fue enviado en mayo de 2004 a la sede de la Fundación FAES, una institución de expertos presidido por Aznar tras su mandato.

El material divulgado también incluye un pago de 1.050 dólares, realizado el 17 de octubre de 2003, a una agencia de viajes utilizada por Epstein para reservas y viajes.

Los archivos no especifican si el pago corresponde al expresidente Aznar o a su hijo, que lleva el mismo nombre.

Fuentes cercanas al ex primer ministro aclararon que la presencia del nombre de Aznar no implica ninguna acusación de conducta ilícita ni contacto directo con Epstein.

Estas fuentes, citadas por los medios, afirmaron que Aznar "desconocía a este individuo" y manifestaron sorpresa por la aparición de su nombre en los documentos. (ANSA).