Abusos: fiscalía tomará declaración a denunciantes de Iglesias

Otras mujeres que fueron trabajadoras del artista contactaron con Women's Link, que representa a las denunciantes, organización que evitó dar más datos sobre ellas para proteger su intimidad.

En rueda de prensa Women's Link anunció la próxima declaración, que podría ser de forma telemática, de las dos ex trabajadoras que denunciaron a Iglesias ante la fiscalía el pasado 5 de enero.

El Ministerio Público, que mantiene las diligencias en secreto, tiene seis meses para decidir si los hechos tienen relevancia penal.

Las abogadas de las denunciantes pidieron a la fiscalía que se proteja su identidad por su situación de "especial vulnerabilidad socioeconómica" y la "considerable capacidad" de Iglesias "para emprender represalias e intimidarlas", así como "medidas urgentes de protección".

Las denunciantes, una ex trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta de sus casas de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), aportaron fotografías, grabaciones y documentos de las presuntas agresiones sexuales en 2021 sacadas a la luz por una investigación de elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

El diario publicó este martes las pruebas médicas que el cantante "imponía" a las trabajadoras, y que incluían de VIH, hepatitis, clamidia y de embarazo.

"Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal", contó una ex trabajadora.

Dijeron que decidieron presentar la denuncia para que todas las víctimas de Iglesias "hablen y crean en la justicia. Que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más. Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años".

Mientras, en el ámbito político, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de la coalición progresista Sumar, defendió retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recibió Iglesias del gobierno en 2020 por una cuestión "ética".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasum, también de Sumar, dijo que el gobierno lo está estudiando.

La vicepresidenta criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), que se negó a retirar la Medalla de Oro que otorgó a Iglesias en 2012 señalando que "no contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos".

En su opinión, Ayuso se ha colocado al lado del "machismo" y de la "violación de los derechos humanos".

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se desmarcó de Ayuso y dijo mostrarse "muy, muy sorprendido" por las "graves" denuncias de las dos mujeres y abogó por que la investigación abierta por la fiscalía diga "exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo". (ANSA).