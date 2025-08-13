Abusos: Harvey Weinstein será juzgado por tercera vez

El juez de Nueva York Curtis Farber dijo el miércoles que quiere que el juicio tenga lugar antes de que termine este año.

Un jurado no pudo emitir un veredicto en junio sobre un cargo de violación que acusaba a Weinstein de agredir sexualmente a Mann, una ex actriz.

El mismo jurado declaró a Weinstein culpable en junio de agredir sexualmente a la ex asistente de producción de "Project Runway" Miriam Haley en 2006 y no culpable de agredir a la ex modelo polaca de la pasarela Kaja Sokola ese mismo año.

Weinstein será sentenciado por el veredicto de culpabilidad en el caso de Haley el 30 de septiembre, dijo Farber.

Weinstein, de 73 años, negó todos los cargos. A lo largo del nuevo juicio, sus abogados insistieron en que los encuentros sexuales con sus tres acusadoras fueron "transacionales" y "consensuados", y pintaron a las mujeres como oportunistas.

Weinstein, quien cofundó los estudios de cine Miramax y The Weinstein Company, fue condenado originalmente por violación y acto sexual criminal por el mismo tribunal en 2020 y sentenciado a 23 años de prisión por esos crímenes.

Weinstein también fue declarado culpable de agresión sexual por un jurado de Los Angeles y sentenciado a 16 años en prisión estatal, una condena que actualmente está apelando. (ANSA).