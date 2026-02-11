Abusos: "Hay investigaciones referidas al caso Epstein", fiscal

En una comparecencia ante el Congreso en los últimos días, la cómplice de Epstein declaró que solo hablaría y diría la verdad si Donald Trump le concedía un indulto. El presidente aún no se ha pronunciado sobre el asunto.

"Tenemos una investigación en curso", aseguró Bondi al congresista republicano Chip Roy, quien preguntó si se presentarían cargos relacionados con sus vínculos con Epstein.

No está claro si Bondi se refería al trabajo que realiza la Fiscalía Federal de Nueva York, donde Jay Clayton ha sido designado para supervisar la investigación sobre los vínculos de Epstein con algunas figuras del Partido Demócrata.

La Fiscal General también se negó a comentar sobre la controversia en torno al Secretario de Comercio Howard Lutnick, cuya renuncia ha sido ampliamente solicitada tras las últimas revelaciones sobre sus vínculos con Epstein, incluida su visita a la isla del pedófilo. "El secretario Lutnick ya ha respondido por su cuenta", se limitó a decir Bondi.

Bondi ha declarado que no participó en el traslado de la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a una prisión de mínima seguridad en Texas. Durante la audiencia de la Cámara de Representantes, la secretaria atacó al representante republicano Thomas Massie, llamándolo "hipócrita". Massie, por su parte, la criticó por no responder preguntas durante la audiencia.

"Quiere hablar del Nasdaq y el Dow Jones. Para mí, eso es una locura", dijo el congresista, refiriéndose a la afirmación de Bondi de que los demócratas están explotando el escándalo de Epstein para desviar la atención de Wall Street (ANSA).