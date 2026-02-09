Abusos: investigación de prensa, "UBS gestionó las cuentas de Maxwell durante años"

Lo informa la agencia Reuters en su sitio web y detalla que los documentos, que forman parte de un archivo hecho público por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ofrecen nueva información sobre el alcance de la relación bancaria entre UBS y Maxwell, quien fue arrestada en 2020 y se declaró culpable en 2021 por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de menores.

Actualmente, la mujer cumple una condena de 20 años de prisión.

Los documentos, que incluyen correos electrónicos y extractos bancarios, muestran que la institución suiza abrió cuentas personales y comerciales para Maxwell con efectivo, acciones e inversiones en fondos de cobertura.

UBS le asignó dos gestores de cuentas, quienes posteriormente ayudaron a Maxwell a mover millones de dólares y le otorgaron otros beneficios que el banco ofrece a sus clientes más adinerados. En 2014, después de que JPMorgan cerrara las cuentas de Epstein, UBS le proporcionó una tarjeta de crédito, según un correo electrónico.

Epstein había sido encarcelado y se declaró culpable en 2008 de solicitar servicios de prostitución a una menor. Dicha cuenta fue cerrada en septiembre de ese año.

El contador de Epstein le informó que UBS había tomado la decisión debido a un "riesgo para la reputación", según un correo electrónico. Sin embargo, el banco continuó su relación con Maxwell, a pesar de que varios medios de comunicación informaron sobre su cercanía a Epstein, incluida una entrevista con el financiero. (ANSA).