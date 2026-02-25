Abusos: la hora de los Clinton en el caso Epstein

Pero las sombras también vuelven a afectar al presidente estadounidense, Donald Trump: según el diario The New York Times, el Departamento de Justicia censuró varios archivos en los que una mujer acusa al magnate de agresión sexual cuando era menor de edad.

Se avecina una víspera ajetreada, pues, por el esperado testimonio de los Clinton ante los miembros del Congreso.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton será la primera en testificar, seguida por el expresidente Bill Clinton el viernes.

Ambos testimonios tendrán lugar en Chappaqua, su residencia privada en el condado de Westchester, al norte de Nueva York.

El diputado republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, ya había anunciado a principios de este mes que las declaraciones grabadas en video se realizarían a puerta cerrada y posteriormente se transcribirían y publicarían.

Se espera que las imágenes se publiquen en virtud de un acuerdo similar al testimonio de Bill Clinton en 1998, cuando el entonces presidente tuvo que responder ante un gran jurado sobre diversas acusaciones de abuso sexual.

Esos testimonios se hicieron públicos al mes siguiente.

El expresidente y la exsecretaria de Estado siempre negaron haber actuado mal en el caso Epstein.

Sin embargo, Bill Clinton tendrá que responder, entre otras cosas, por haber volado varias veces en el avión privado del ex financista pedófilo.

Las fotos contenidas en los archivos recientemente publicados también muestran al expresidente en poses potencialmente comprometedoras, en particular una en la que aparece en un jacuzzi con el propio Epstein y una mujer.

Hillary Clinton, por su parte, ha mantenido que nunca conoció a Epstein, pero admitió haber visto a su cómplice, Ghislaine Maxwell, ahora en prisión.

Por lo tanto, la exsecretaria de Estado tendrá que demostrar que no puso en peligro la seguridad nacional en absoluto.

Para los republicanos, poner en el punto de mira a los Clinton tendría la innegable ventaja de desviar la atención pública de la relación de Trump con el controvertido financista.

Sin embargo, según el The New York Times, memorandos internos del FBI revelan conversaciones de 2019 con una mujer que se presentó tras el arresto del financista pedófilo para acusarlo tanto a él como a Trump.

Cuatro personas fueron entrevistadas sobre el asunto, pero los documentos publicados por el Departamento de Justicia contienen un resumen de una sola conversación en la que solo se acusa a Epstein.

Mientras, Bill Gates, también envuelto en el escándalo, pidió disculpas al personal de su fundación por su asociación con Epstein, admitiendo que había cometido "un gran error".

"No hice nada malo", se defendió, "y no vi nada malo", admitió.

De hecho, "para ser claros, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", añadió Gates durante una reunión pública realizada el martes, cuya grabación fue revisada por el The Wall Street Journal.

El magnate lamentó que su relación con Epstein hubiera afectado la labor de su organización filantrópica.

En un borrador de correo electrónico, entre los documentos publicados, Epstein había escrito sobre las relaciones extramatrimoniales de Gates, afirmando que la conexión con el fundador de Microsoft abarcaba desde ayudarlo a "obtener medicamentos para lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas" hasta facilitar "sus encuentros ilícitos con mujeres casadas".

Finalmente, los cargos contra Larry Summers hasta el momento no se refieren a delitos sexuales, sino a su profunda conexión personal y profesional con Jeffrey Epstein, que persistió durante años tras la condena del financiero en 2008.

