Abusos: la monarquía británica en colapso, excluirán a Andrés de la línea sucesoria

Alimentando la alarma —o la esperanza, según el punto de vista— están las repercusiones de la humillación sin precedentes infligida al hermano del rey Carlos y tercer hijo de la reina Isabel en el marco de la investigación sobre su relación con el fallecido pedófilo y financista estadounidense Jeffrey Epstein.

Hasta la decisión del gobierno de Keir Starmer, una vez concluida la investigación, de introducir una novedosa ley para revocar el derecho de sangre de Andrés en la línea de sucesión: este se mantiene intacto en octavo lugar (tercero entre los miembros adultos de la Casa de Windsor, después de los dos hijos de Carlos, Guillermo y Enrique), a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos en 2022 o la revocación de todos los títulos supervivientes hace unos meses.

Un decreto real por sí solo no basta para abolir este derecho; requiere una ley del Parlamento, con un debate exhaustivo destinado a avergonzar aún más a la monarquía. Lo que ha empujado al gobierno laborista por esta vía, hasta ahora descartada bajo el liderazgo inestable y moderado de Starmer, han sido los últimos acontecimientos y la creciente presión tanto de la oposición como dentro del propio Partido Laborista.

Esta presión se ve alentada por una encuesta reciente que muestra que un 82% de los británicos ahora piden abiertamente que se elimine el nombre del exduque de la cadena de sucesión por falta de mérito. Todo esto, en medio de un clima general de creciente descontento, está llevando incluso a la pomposa BBC a cuestionar abiertamente si la creciente implicación de un hijo y hermano de la realeza en el turbio caso Epstein podría representar "el principio del fin de la monarquía".

Esto plantea dudas sobre la eficacia de las rigurosas declaraciones de distanciamiento de Carlos III ("la ley debe seguir su curso") o la tardía inflexibilidad atribuida al "delfín", el príncipe William, la última esperanza del establishment.

La investigación sobre Andrew Mountbatten Windsor, por otro lado, continúa. Y podría revelar nuevos y graves elementos que se extienden a toda la casa real, en particular en relación con encubrimientos del pasado. El expríncipe prosigue bajo investigación por presunta "conducta ilícita en el ejercicio de un cargo público" en referencia a correos electrónicos intercambiados con Epstein entre 2010 y 2011, repletos de información confidencial y sensible sobre diversas oportunidades de negocio reveladas mientras el gobierno británico actuaba como emisario comercial en Asia.

Esta flagrante violación del interés público, dependiendo de su impacto en la seguridad nacional, podría ser castigada con penas que van desde una simple multa hasta cadena perpetua.

La investigación, a cargo de la Policía de Thames Valley, llevó hoy a los agentes a registrar Royal Lodge, una suntuosa residencia adyacente al Castillo de Windsor, ocupada por Andrés durante años antes de que Carlos III decidiera relegarlo a la más modesta residencia de campo dentro del complejo real de Sandringham, donde fue capturado en el allanamiento del jueves por la mañana.

Estos exhaustivos registros parecen confirmar la hipótesis de los medios de comunicación de que la búsqueda de pistas estaba relacionada no solo con las revelaciones de los llamados archivos Epstein, que motivaron la drástica aceleración de la investigación, sino también con escenarios que implicaban la incautación de documentos que alguien podría haber planeado destruir.

Esto sin mencionar, en paralelo, las investigaciones en curso de otros ocho departamentos de policía sobre las implicaciones británicas de los vuelos privados de chicas en el Lolita Express de Epstein.

Entre ellas se incluyen las recibidas en el Palacio de Buckingham, donde el ex duque tenía una oficina durante el reinado de Isabel II, desafiando los procedimientos de vigilancia supervisados ;;por la Realeza y Protección Especializada, algunos de cuyos oficiales acaban de ser interrogados por Scotland Yard. (ANSA).