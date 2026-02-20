Abusos: la policía de Londres indaga a los guardaespaldas de Andrés

En un comunicado, el cuerpo de seguridad metropolitano, que lleva a cabo investigaciones distintas que condujeron al arresto y posterior liberación del expríncipe por parte de la Policía de Thames Valley, explicó que forma parte de las indagaciones por estrechos vínculos de Andrés con el difunto financista pedófilo, Jeffrey Epstein.

Los agentes de Royal and Specialist Protection (RaSP) fueron acusados de "hacer la vista gorda deliberadamente" ante las visitas de Andrés a la isla Little St James, propiedad de Epstein, después de que varias mujeres denunciaran haber sido abusadas allí.

Al mismo tiempo, Scotland Yard también inició investigaciones sobre si los aeropuertos de Londres se utilizaron para facilitar la trata de personas y la explotación sexual dentro de la red establecida por el financiero que se suicidó en prisión.

El ex primer ministro laborista Gordon Brown estuvo muy activo durante semanas proporcionando información a las fuerzas del orden acerca de los aproximadamente 90 vuelos del llamado Lolita Express, el avión privado de Epstein, que aterrizó en el Reino Unido, transportando a mujeres jóvenes de todo el mundo.

La policía de Londres también dijo que estaba cooperando con otras agencias policiales, incluidas las de Estados Unidos.

