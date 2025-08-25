Abusos: la realeza ante nuevas acusaciones contra Andrés

Como señalan los tabloides británicos, el tercer hijo de la reina Isabel no se librará de las memorias de la mujer que se quitó la vida el pasado abril en Australia, que se publicarán el 21 de octubre bajo el título "La chica de nadie: Memorias de la supervivencia al abuso y la lucha por la justicia".

Giuffre ha prometido una especie de venganza póstuma, "desde el más allá", según el Daily Mail, dirigida al duque de York, quien ya ha caído en desgracia ante la familia real por el escándalo de Epstein y su implicación en otros asuntos vergonzosos, incluyendo su anterior asociación con un corredor de bolsa chino acusado de espiar para Pekín.

Giuffre había acusado previamente al hermano del rey Carlos III de abuso sexual y posteriormente aceptó el multimillonario acuerdo extrajudicial. El tribunal teme que las revelaciones del libro sean aún más impactantes que lo que ya ha surgido sobre el asunto.

Todo esto a pesar de que Ghislaine Maxwell, expareja condenada en Estados Unidos por complicidad con Epstein, ha intentado despejar al príncipe de algunas sospechas en el caso en su reciente testimonio desde prisión.

Andrés, quien actualmente se encuentra en Balmoral, Escocia, para las habituales vacaciones de verano de los Windsor, aunque evita los eventos públicos con su familia, también se había visto en el centro de la controversia debido a las revelaciones contenidas en "The Rise and Fall of the House of York" (algo así como "Ascenso y caída de la Casa de York"), una biografía del réprobo de la dinastía británica escrita por Andrew Lownie, cuyos extractos fueron publicados en las últimas semanas por el Mail.

Giuffre, una de las principales denunciantes de los abusos sexuales de Epstein que también acusó al príncipe Andrés, murió por suicidio a los 41 años en abril pasado. Se quitó la vida en la ciudad de Neergabby, en Australia, donde vivía desde hace años. "Con el corazón profundamente roto, anunciamos la muerte de Virginia en su granja en Australia Occidental", declaró la familia en un comunicado.

El comunicado explica que "se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida", agregó. La activista con doble nacionalidad estadounidense y australiana "fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes", según el texto.

La editorial Alfred A. Knopf afirmó que la Sra. Giuffre había dejado claro semanas antes de su muerte que era su "más sincero deseo" que las memorias se publicaran en caso de su fallecimiento. Giuffre había alegado que Epstein y su exnovia, Ghislaine Maxwell, la traficaron con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años.

El príncipe Andrés ha negado todas las acusaciones en su contra.

Las memorias de 400 páginas, escritas en colaboración con la coautora Amy Wallace, marcarán la primera vez que Giuffre hable públicamente sobre el príncipe desde el acuerdo. Knopf, una división de Penguin Random House, afirmó que Giuffre le envió un correo electrónico a Wallace el 1 de abril, poco después de que esta le informara que había sufrido un accidente de coche.

“El contenido de este libro es crucial, ya que busca arrojar luz sobre las fallas sistémicas que permiten la trata de personas vulnerables a través de las fronteras”, decía el correo electrónico. “Es imperativo que se comprenda la verdad y que se aborden los problemas relacionados con este tema, tanto en aras de la justicia como de la concienciación”, añadió.

La editorial afirmó que el libro compartirá “nuevos detalles íntimos, inquietantes y desgarradores sobre su tiempo con Epstein, Maxwell y sus numerosos amigos conocidos, incluido el príncipe Andrés”.

Epstein se quitó la vida en prisión en 2019, donde se encontraba recluido a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual. Los investigadores describieron su muerte como un suicidio. Había sido condenado previamente en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. (ANSA).