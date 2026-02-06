Abusos: la sombra rusa emerge en el caso Epstein

Entre ellos se encuentran el oligarca Oleg Deripaska, el entonces embajador ruso en Washington, Vitaly Churkin, Maria Drokova, exlíder de un movimiento juvenil pro-Kremlin, quien en su día recibió una medalla de Putin y a quien Epstein utilizó para mejorar su imagen pública.

Sin embargo, se destaca su amistad con un funcionario vinculado a la inteligencia rusa, a quien solicitó ayuda tras afirmar que una moscovita chantajeaba a "poderosos empresarios" en Nueva York.

Los nuevos documentos muestran que, desde mayo de 2014 hasta 2018, Sergey Belyakov, un alto funcionario ruso y graduado de la Academia del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, mantuvo una estrecha relación con Epstein.

En ese momento, Belyakov era viceministro de Desarrollo Económico de Rusia y parecía entusiasmado con la nueva amistad.

En un mensaje del 4 de mayo de 2014, le dijo a Epstein: "nuestra reunión fue realmente muy interesante para mí! no conozco a mucha gente como usted, capaz de abrir nuevos horizontes y perspectivas".

Poco después, Epstein invitó a Belyakov a cenar en su casa de Nueva York, y Belyakov le agradeció el regalo.

Desde entonces, ambos parecen haber mantenido una estrecha amistad, y Belyakov invitó repetidamente a Epstein al Foro Económico de San Petersburgo desde 2015, cuando era su director.

Al mismo tiempo, Epstein presentó a Belyakov a otras figuras de alto nivel de su círculo, según la correspondencia, incluyendo, en abril de 2015, a Barak, ex primer ministro israelí.

En julio de 2015, organizó una reunión entre Belyakov y el multimillonario tecnológico estadounidense Peter Thiel en California.

Luego, Epstein recurrió a Belyakov en busca de ayuda con un problema grave. "necesito un favor", le escribió Epstein a Belyakov en un mensaje del 24 de julio de 2015: "hay una chica rusa de Moscú. está intentando chantajear a un grupo de poderosos empresarios en Nueva York".

"es malo para el negocio de todos los involucrados. ¿alguna sugerencia?", le preguntó.

En una nota posterior, Epstein le explicó que la mujer afirmó que "los hombres poderosos se aprovechan de mujeres como ella, etc.".

La respuesta de Belyakov sugiere una creciente dependencia.

El graduado de la academia del FSB ofreció ayuda de inmediato, diciendo que se reuniría con alguien que conociera a la mujer en cuestión y afirmando que estaba involucrada en "el mundo del sexo y de las acompañantes".

En 2016, ambos comenzaron a hablar de negocios, y Belyakov le comunicó a Epstein en enero que había conseguido un nuevo puesto en el Fondo Ruso de Inversión Directa, el fondo soberano ruso dirigido por el poderoso enviado de Putin, Kirill Dmitriev.

"en este puesto, busco oportunidades para atraer capital a Rusia, apoyar a los inversores en sus actividades y ayudarles a obtener ingresos en Rusia", escribió Belyakov, quien también preguntó si Epstein estaba interesado en invertir en un nuevo sistema de pagos, el procesador de bitcoin Mycelium.

Cuando Donald Trump fue elegido presidente por primera vez, en noviembre de 2016, Belyakov le envió a Epstein un mensaje titulado: "felicitaciones por su presidente". Epstein respondió con una sola palabra: "gracioso". (ANSA).