Abusos: letrados de Peter Mandelson, "arresto basado en sospechas irreales"

Según un comunicado de sus abogados, Mandelson no tenía intención de "salir del país para trasladarse permanentemente al extranjero".

Mandelson fue arrestado la noche del lunes en su domicilio de Londres, acusado de mala conducta en el ejercicio de la función pública por filtrar información clasificada al fallecido intermediario estadounidense mientras ocupaba el cargo de ministro.

Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza tras ser interrogado en comisaría.

El comunicado también señala que la detención por parte de Scotland Yard se produjo "a pesar de un acuerdo con la policía para que participara voluntariamente en el interrogatorio el próximo mes".

Además, destaca que "la prioridad absoluta de Peter Mandelson es cooperar con la investigación policial y limpiar su nombre" (ANSA).