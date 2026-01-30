Abusos: Liberan 3 millones de páginas del caso Epstein con miles de videos

El vicefiscal general Todd Blanche informó que la publicación incluye unos 2.000 videos y 180.000 imágenes vinculadas al caso. En total, el Departamento posee alrededor de 6 millones de documentos, aunque no todos serán divulgados debido a la presencia de material de abuso sexual infantil y a obligaciones legales de protección de víctimas.

La liberación se realiza tras la aprobación de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que obliga a divulgar documentación no clasificada vinculada a las investigaciones y procesos judiciales relacionados con Epstein y su asociada condenada Ghislaine Maxwell.

Blanche rechazó versiones sobre una supuesta protección política al presidente Donald Trump en el proceso de divulgación. "No protegimos ni dejamos de proteger a nadie", afirmó, y agregó que la Casa Blanca no supervisó el contenido de los archivos.

El funcionario también sostuvo que si los documentos revelan pruebas de nuevos delitos o participación de terceros en abusos, el Departamento de Justicia avanzará con cargos penales.

Entre los documentos figura un esquema interno que muestra conexiones entre Epstein, empleados y asociados. Muchos nombres aparecen censurados, aunque se mantienen visibles algunos, entre ellos Maxwell y el empresario Jean-Luc Brunel.

Los documentos incluyen además listados de personas vinculadas al entorno del financista en distintos momentos posteriores a su detención. En registros internos aparecen ocho personas señaladas como "posibles co-conspiradores", aunque algunos también figuran como víctimas, reflejando la complejidad del caso.

Las autoridades confirmaron que un equipo de unos 500 abogados federales trabajó en la revisión y censura del material antes de su publicación.

Epstein fue acusado en 2019 en Nueva York de tráfico sexual de menores y murió en prisión mientras esperaba juicio, en una muerte oficialmente considerada suicidio.

El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de Estados Unidos por sus vínculos con figuras influyentes del mundo empresarial, político y social.

Antes de esta liberación, el Departamento de Justicia había publicado cerca de 12.000 documentos que sumaban unas 125.000 páginas, apenas una fracción del material total bajo revisión.

Entre esos archivos figuraban denuncias contra Epstein que se remontan a la década de 1990, así como detalles sobre investigaciones federales de posibles colaboradores y miles de fotografías de propiedades del financista en Nueva York y las Islas Vírgenes estadounidenses.

La publicación masiva de documentos mantiene alta la presión política y pública para conocer el alcance total de la red de Epstein y eventuales responsabilidades adicionales. (ANSA).