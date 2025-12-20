Abusos: Líder demócrata acusa a Justicia de eliminar foto de Trump

"Si eliminaron esta foto, imagínense cuánto más intentaron ocultar. Este podría ser el mayor encubrimiento en la historia de Estados Unidos", escribió el senador en la red social X.

Al menos 16 documentos han desaparecido del sitio web del Departamento de Justicia dedicado al caso de Jeffrey Epstein, incluyendo una fotografía de Donald Trump, informó por su parte Associated Press, que agrega que los archivos desaparecidos estaban disponibles el viernes inmediatamente después de la divulgación pero ya no son accesibles hoy.

Entre ellos se encuentran imágenes de pinturas que representan mujeres desnudas, una de ellas con una serie de fotografías sobre una cómoda y dentro de un cajón. Allí es donde supuestamente se encontró la fotografía de Trump, junto con Epstein, Melania y Ghislaine Maxwell, que los demócratas afirmaron que fue borrada. La imagen no es nueva y ha sido publicada en todos los sitios web que han cubierto la relación entre el presidente y el financista pedófilo. (ANSA).