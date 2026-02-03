Abusos: Los Clinton testificarán ante el Congreso por el caso Epstein

El anuncio fue realizado por Angel Ureña, jefe de gabinete adjunto de Bill Clinton, a través de la red social X. La comparecencia del matrimonio aún no tiene fecha definida.

La confirmación llega tras una fuerte tensión entre los Clinton y el comité legislativo. En enero, el ex presidente y la ex secretaria de Estado denunciaron al titular del organismo, el congresista republicano James Comer, por lo que calificaron como una persecución política. En respuesta, legisladores republicanos impulsaron una acción por desacato al Congreso, que podría haber derivado en multas y hasta un año de prisión.

A pocos días de que se votara el inicio del proceso por desacato, los Clinton dieron marcha atrás y aceptaron colaborar con el Comité de Supervisión, lo que llevó a postergar la votación.

"Ellos negociaron de buena fe, ustedes no. Ellos les dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ustedes no les importa. Sin embargo, el ex presidente y la ex secretaria de Estado estarán allí. Esperan establecer un precedente que se aplique a todos", escribió Ureña al confirmar la decisión del matrimonio de comparecer.

Como consecuencia, el análisis de la resolución para presentar una queja formal por desacato fue suspendido. La presidenta del Comité de Reglas de la Cámara, la republicana Virginia Foxx, señaló que el organismo de Supervisión necesita más tiempo "para aclarar con los Clinton qué es exactamente a lo que están accediendo".

Por su parte, Comer afirmó que buscará "aclarar los términos que están aceptando y luego discutir los próximos pasos con los miembros" del comité.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de tres millones de páginas de archivos relacionados con Epstein, incluyendo cerca de 2.000 videos y 180.000 imágenes. El financista murió en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores y mujeres.

Bill Clinton aparece en varias fotografías junto a Epstein, así como en imágenes en una bañera de hidromasaje acompañado por mujeres. No obstante, el material difundido hasta ahora no aporta información adicional que permita contextualizar esas imágenes ni establecer responsabilidades penales.

El caso Epstein continúa teniendo amplias repercusiones políticas y mediáticas en Estados Unidos. El domingo, el humorista y presentador Trevor Noah ironizó sobre el tema al señalar que Clinton y el actual presidente Donald Trumphabrían frecuentado la isla privada del financista en Palm Beach, escenario de numerosos abusos sexuales.

Trump, quien también mantuvo vínculos sociales con Epstein y aparece mencionado en diversos documentos divulgados, negó esas afirmaciones y amenazó con iniciar acciones legales contra Noah.

Además de Clinton y Trump, en los archivos figuran otras personalidades de relevancia internacional, como el filósofo Noam Chomsky, el ex príncipe británico Andrew y el empresario Bill Gates, aunque la mera mención en los documentos no implica acusaciones formales.

La comparecencia del matrimonio Clinton ante el Congreso promete reavivar el debate político en torno a uno de los casos más sensibles y controvertidos de las últimas décadas en Estados Unidos. (ANSA).