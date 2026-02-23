Lo afirma hoy el periódico The Guardian. "Pensé que estaba mal... Dije que no debíamos pagarlo, pero al final lo pagamos de todos modos", declaró un exfuncionario a la BBC, refiriéndose a una reclamación que se presentó tras una visita a Medio Oriente

El informante de la cadena, que trabajó en el Departamento de Comercio del Reino Unido a principios de la década de 2000 y ahora está jubilado, afirmó que se molestó por la solicitud de Andrés de cubrir el costo de los "servicios de masaje" y se negó a avalarlo. Sin embargo, alegó que sus colegas de alto rango le permitieron proceder

Dijo que lamentaba que Andrés pudiera salirse con la suya con la reclamación de gastos cuando podría haber sido una oportunidad para controlar su comportamiento. "No puedo decir que lo hubiera detenido, pero deberíamos haber advertido que algo andaba mal", dijo a la BBC

La BBC informó que una segunda fuente, encargada de las finanzas en este ámbito, vio reclamaciones de gastos similares para los viajes de Andrés y no tenía ninguna duda sobre la autenticidad de la reclamación. La cadena estatal también informó sobre reclamaciones por el costo excesivo de vuelos, un número excesivo de habitaciones de hotel y cargos para el séquito del ex príncipe. "No podía creerlo... Era como si no fuera dinero real, como si no estuvieran gastando nada de su propio dinero", dijo una fuente

Según se informa, los gastos desaparecieron en diferentes presupuestos, lo que dificultó su rastreo, y había poca certeza sobre quién había formado parte del séquito de Andrew. La cultura de la deferencia significaba que los controles de sus gastos eran más un simple "sello de goma" que un escrutinio, según las fuentes

La emisora afirmó haber hablado con los exfuncionarios por separado. The Guardian no ha podido verificar de forma independiente sus afirmaciones y la BBC no ha visto pruebas de la afirmación sobre el cobro de masajes. Sin embargo, afirmó haber verificado que los denunciantes trabajaban en la zona en el momento relevante

"No estoy en paz en este momento". Con estas palabras, el príncipe William, acompañado por una radiante Kate en los premios BAFTA, los Óscar británicos, en Londres, expresó la preocupación que sacude a la familia real por la convulsión judicial de Andrés

La tensión por la participación del paria de los Windsor en el escándalo de Epstein, con su reciente arresto y posterior liberación mientras continúan las investigaciones en su contra en múltiples frentes, surgió durante un breve intercambio sobre la película "Hamnet"

El heredero al trono confesó que aún no ha tenido fuerzas para ver la película, que relata la trágica muerte del hijo de Shakespeare, precisamente porque le proporcionaría una sensación de serenidad de la que carece hoy. La princesa Kate, sin embargo, la vio el sábado por la noche y se sintió conmovida

La salida pública del príncipe y la princesa de Gales ha sido interpretada por los observadores como un intento de demostrar estabilidad, mientras que la polémica en torno al caso Andrés pesa sobre lo que queda de la popularidad de la monarquía británica

Esto es especialmente cierto a la luz de la protesta liderada por un grupo de activistas anti-Musk del Reino Unido llamado "Todos Odian a Elon" en una redada de protesta dentro del museo del Louvre en París, donde colgaron ilegalmente la ya histórica foto de Andrew Mountbatten-Windsor, tomada inmediatamente después de su liberación, desplomado y visiblemente angustiado, abandonando el asiento trasero de un Range Rover desde la comisaría de Norfolk donde había estado retenido durante 12 horas

La foto incluía el texto "Ahora está sudando", en referencia a la improbable coartada que el exduque de York había presentado —afirmando haber padecido un síndrome que le impedía sudar— durante una entrevista con la BBC en 2019 para refutar las acusaciones de la difunta Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de jóvenes explotadas por el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, quien murió en prisión

Giuffre afirmó haber sido presionada para tener relaciones sexuales con la realeza al menos tres veces a los 17 años. También recordó cómo Andrés "sudaba profusamente". (ANSA)