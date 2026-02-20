Abusos: Los correos electrónicos a Epstein que complican más al hermano del rey

Las sospechas de "conducta ilícita en el ejercicio de una función pública" contra Andrés se basan en una cadena de mensajes muy comprometedores.

- OPORTUNIDADES EN AFGANISTAN: En la víspera de Navidad de 2010, Andrew Mountbatten-Windsor envió a su "amigo" Epstein un documento confidencial sobre oportunidades de inversión en la provincia afgana de Helmand, donde Londres financiaba la reconstrucción posconflicto.

El informe, titulado "Helmand: High Value Commercial Opportunities for Foreign Investment" y elaborado el 19 de diciembre de 2010, reveló que las principales ciudades de la provincia, Lashkar Gah y Gereshk, albergaban sitios industriales en desarrollo financiados por el Departamento de Desarrollo Internacional, y detallaba oportunidades comerciales que incluían "importantes depósitos minerales de alto valor" y el "potencial de extracción a bajo costo" de materias primas como oro, iridio, uranio, torio, mármol y petróleo.

- INFORMES DE VIAJE PASADOS AL FINANCISTA: Dos meses antes, el expríncipe había transmitido al financiero los informes oficiales de sus visitas a Singapur, Vietnam, Hong Kong y Shenzhen en China, elaborados por Amit Patel, entonces su asistente.

Un detalle inquietante: los informes fueron enviados a Epstein apenas cinco minutos después de que Andrés los recibiera de manos de Patel. Algo que muestra aún más cuán estrechamente vinculados estaban ambos, con la realeza constantemente ocupada actualizando al financista con información confidencial que podría usarse para su enriquecimiento personal.

Como las transmitidas por el intermediario de Andrés, David Stern, sobre las empresas británicas Aston Martin y Royal Bank of Scotland.

Y de nuevo, en noviembre de 2010, el exduque de York informó que había hablado con el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, sobre una posible reunión con Epstein.

- LOS DOS SOCIOS COMERCIALES: Epstein y el expríncipe llegaron incluso a planear la creación de un negocio en China, después de la primera condena del financista por delitos sexuales contra menores de edad, y mientras Mountbatten-Windsor todavía ocupaba su cargo como enviado comercial, un papel que conlleva una obligación de confidencialidad.

Andrés también lo habría ignorado al enviar un documento confidencial del Tesoro británico sobre la crisis financiera islandesa a un banquero amigo.

- EL RIESGO PARA ANDRS: Por todo ello, en caso de ser condenado por violaciones cometidas en el ejercicio de una función pública, el hermano del rey Carlos corre el riesgo de una multa simple que puede llegar hasta la cadena perpetua, ya que se trata de un delito, como explican los expertos, para el que no existen directrices detalladas para determinar la pena.

Pero el caso del expríncipe podría estar entrelazado con sospechas de una violación de la seguridad nacional por su parte, dada su asociación con funcionarios y empresarios chinos acusados de espionaje por los servicios secretos de Londres.

Sin olvidar la otra línea fundamental de investigación que le preocupa por el escándalo Epstein: la explotación sexual de mujeres, incluidas menores de edad. (ANSA).