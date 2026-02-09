Abusos: más revelaciones, misiones en Asia del ex príncipe Andrés con Epstein

La Policía del Valle del Támesis, responsable de la zona del Castillo de Windsor, residencia real de la que el exduque de York fue recientemente desalojado por su hermano, el rey Carlos III, está evaluando las posibles implicaciones legales de la información confidencial de que Andrés supuestamente compartió con Jeffrey Epstein misiones cuando aún era miembro activo de la Casa de Windsor y emisario y portavoz empresarial del gobierno británico en Asia

La información, relativa a posibles oportunidades de inversión en China y otros países asiáticos, supuestamente se transmitió por correo electrónico entre 2010 y 2011, después de que el difunto financista fuera liberado de prisión tras una condena previa en su país natal por explotación sexual de jóvenes y menores

Y se referirían a detalles relacionados con misiones y visitas realizadas en ese momento por el tercer hijo de la reina Isabel II e "hijo predilecto" a Singapur, Vietnam y Hong Kong, encabezando delegaciones de empresarios, incluyendo algunos conocidos por su vínculo con el propio intermediario estadounidense

Los investigadores deben evaluar si las violaciones de confidencialidad de dichas misiones podrían tener implicaciones penales. La policía británica reabrió las investigaciones preliminares hace días, incluyendo la posible relevancia penal de algunos archivos publicados recientemente, según los cuales Andrés presuntamente recibió a al menos una joven del círculo de Epstein en el Reino Unido para mantener relaciones sexuales

En tanto, resurgen las sospechas de que Epstein trabajó para el Mossad, versión reavivada por un artículo del British Times basado en archivos relacionados con el escándalo del financiero publicados en Estados Unidos

Entre los millones de documentos que han surgido se encuentra un informe del FBI de octubre de 2020 que cita a una fuente confidencial que cree que Epstein era un "agente cooptado" de la inteligencia israelí. El informe de la oficina de Los Ángeles afirma que el financista fue "entrenado como espía" para el Mossad, con presuntos vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses y aliados a través de su abogado personal, Alan Dershowitz, profesor de derecho de Harvard

Los archivos también revelan mensajes intercambiados en marzo de 2017 entre Epstein y Deepak Chopra, un gurú indio-estadounidense de la medicina alternativa. Este último invitó a Epstein a Tel Aviv para un evento público: "Ven a Israel con nosotros. Relájate y diviértete con gente interesante", escribió Chopra, y añadió: "Trae a tus amigas". La respuesta de Epstein fue contundente: "Otro lugar. No me gusta Israel. Para nada"

Las teorías sobre el posible papel de Epstein en la inteligencia extranjera, como las publicadas por el Times, están cobrando protagonismo en Estados Unidos, impulsadas en particular por el controvertido presentador estadounidense Tucker Carlson y otros medios de comunicación

Los abogados de Epstein han solicitado documentos a las agencias de inteligencia estadounidenses que podrían demostrar la afiliación del pedófilo con la CIA. Los abogados también han presentado solicitudes para saber si la NSA tenía información sobre el exfinanciero que se suicidó en prisión

El Washington Post informa que los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia han puesto de relieve los vínculos de Epstein con las élites internacionales, lo que alimenta las sospechas de que Epstein colaboraba con agencias de inteligencia o era blanco de estas. "No hemos podido localizar ninguna información ni documento", escribió el coordinador de información y privacidad de la CIA a los abogados de Epstein en 2011. "En cuanto a los documentos que revelarían una conexión con la agencia, la CIA no puede confirmar ni negar la existencia o inexistencia de los documentos solicitados", añadió. (ANSA)