Abusos: Maxwell se niega a declarar ante el Congreso, sigue bloqueo de archivos

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, informó hoy en una carta al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, que su clienta comparecerá ante una eventual citación pero invocará la Quinta Enmienda y se negará a responder preguntas durante una deposición prevista para el 9 de febrero.

"La litigación posterior a su condena está lejos de haber terminado. Su pedido de hábeas corpus sigue pendiente y se encuentra activamente en trámite", escribió Markus, quien sostuvo que testificar bajo juramento en este momento "expondría a un perjuicio irreparable" sus reclamos constitucionales y la colocaría ante un nuevo riesgo penal.

"Invocará su privilegio contra la autoincriminación y se negará a responder preguntas. No es una posición negociadora ni una táctica, es una necesidad legal", agregó el abogado.

Comer confirmó que el comité había logrado fijar una fecha para interrogar a Maxwell en el marco de una investigación parlamentaria sobre la red de tráfico sexual de Epstein. "Ahora sus abogados dejaron claro que se va a acoger a la Quinta Enmienda", señaló el legislador republicano.

En paralelo, un juez federal de Nueva York rechazó hoy el pedido de dos congresistas para designar a un supervisor independiente que controle la publicación de los archivos relacionados con Epstein, una decisión que complica los intentos del Congreso de acelerar la difusión completa de los documentos.

El juez de distrito Paul Engelmayer, quien presidió el proceso penal contra Maxwell, sostuvo que no tiene autoridad para nombrar a un "special master" que supervise el cumplimiento de la llamada Epstein Files Transparency Act, la ley que ordena la divulgación progresiva de expedientes, testimonios y documentos judiciales del caso.

El pedido había sido presentado por los legisladores Thomas Massie (republicano por Kentucky) y Ro Khanna (demócrata por California), autores de la norma, quienes denunciaron que el Departamento de Justicia incumplió el plazo del 19 de diciembre para publicar todos los archivos y que muchos de los documentos difundidos hasta ahora contienen extensas tachaduras. La solicitud contaba además con el respaldo de varias víctimas de Epstein.

En su fallo, Engelmayer reconoció que las preocupaciones de los legisladores y de las víctimas son "innegablemente importantes y oportunas", pero concluyó que el tribunal no puede intervenir. "Los representantes no han explicado cómo los estatutos penales bajo los cuales fue acusada Maxwell facultan a esta corte a hacer cumplir la ley de transparencia", escribió.

Jeffrey Epstein, un financista con vínculos con políticos, empresarios y miembros de la realeza, fue acusado de explotar sexualmente a decenas de menores durante años. Murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba juicio por cargos federales, en un caso oficialmente declarado suicidio pero rodeado de fuertes sospechas.

Su socia y colaboradora, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual y conspiración para reclutar menores. (ANSA).