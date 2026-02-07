Abusos: Palacio real belga niega contactos con Jeffrey Epstein

Esta aclaración surge tras la publicación de un correo electrónico fechado el 27 de enero de 2011, hallado en el expediente de Epstein y firmado por Lawrence Kraus, en el que se afirmaba que "la reina de Bélgica envió sus saludos" al multimillonario estadounidense desde el Foro Económico de Davos.

El Palacio considera esta versión infundada. En enero de 2011, explica la Casa Real, la reina Paola no asistió al foro y, por lo tanto, no pudo haber enviado saludos a nadie.

La aclaración también se refiere a Matilde de Bélgica, entonces princesa, quien estuvo presente en Davos con el príncipe Felipe, ahora rey. El Palacio aclara que Matilde nunca se reunió ni tuvo contacto con Jeffrey Epstein, ni le envió mensajes a través de terceros, y añade que no recuerda a Lawrence Kraus (ANSA).