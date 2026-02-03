Abusos: Peter Mandelson se rinde, renuncia a la Cámara de los Lores

"Ha defraudado a su país y es justo que dimita", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, al comentar su renuncia, la cual fue solicitada por el propio Starmer, quien estaba dispuesto a intervenir de forma contundente con una ley 'ad hoc' para expulsarlo de la Cámara Alta, dada la abrumadora cantidad de detalles sobre la conducta del exdirigente laborista.

Las revelaciones dieron inicio a una investigación penal por parte de la policía de Londres sobre la información y los documentos gubernamentales reservados compartidos entre 2009 y 2010, cuando Mandelson era ministro.

Estos documentos se refieren al ajuste fiscal de las primas de los banqueros tras la crisis de 2008 y a la aprobación del masivo rescate de 500.000 millones de euros de la UE a los bancos europeos.

"La Policía Metropolitana recibió diversas denuncias sobre posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública, incluida una del gobierno británico", señaló un comunicado de Scotland Yard, que también está evaluando denuncias de dos partidos de la oposición: el partido Reform UK, liderado por Nigel Farage y respaldado por Donald Trump, y el movimiento independentista escocés, el SNP.

La Oficina del Gabinete, y por ende el propio gobierno laborista, ofreció su cooperación a la policía, intentando mitigar las consecuencias de un escándalo que ha puesto a Starmer en una grave crisis de apoyo.

Starmer fue el primero en querer a Mandelson como asesor y, más tarde, hace un año, como embajador en Estados Unidos, con el fin de fortalecer la "relación especial" entre Londres y Washington, a pesar de su notoriedad por sus vínculos con el controvertido Epstein.

Starmer lo despidió en septiembre tras el estallido del escándalo.

Los opositores, comenzando por los Tory, exigieron total transparencia en el proceso de nombramiento por parte de Sir Keir, incluyendo el papel desempeñado por Morgan McSweeney, jefe de Gabinete del primer ministro.

Veterano del gobierno y preferido por el establishment como amigo liberal de los ricos y famosos, Mandelson fue apodado el "Príncipe de las Tinieblas".

Dimitió dos veces como ministro debido a otros escándalos, fue excomisario europeo y se opuso al Brexit.

Su salida de la Cámara de los Lores, a los 72 años, marca el final de su carrera, en medio de sospechas de traición hacia su país. (ANSA).