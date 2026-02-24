Abusos: piden que se rompa "pacto de silencio" en caso Pastrana-Epstein

De acuerdo con un comunicado divulgado este martes por varias de las firmantes en sus cuentas de X, existiría un "pacto de silencio" sobre la relación de Pastrana (1998-2002) con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, como aparece en los documentos desclasificados de este caso.

"Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos", sostiene la carta conjunta.

Sectores de la prensa local e internacional han divulgado apartes de los mensajes de Pastrana con Jean-Luc Brunel, de un viaje del expresidente junto a Epstein a Cuba y hasta del caso en el que Maxwell relató que estuvo en Colombia, voló en un helicóptero militar y hasta disparó contra supuestos "terroristas" en la selva amazónica.

"Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell y su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso", reclamó la carta pública firmada por la abogada y columnista Ana Bejarano, las periodistas Cecilia Orozco y Jineth Bedoya, así como la poetisa Piedad Bonnett, entre otras mujeres.

