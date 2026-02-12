Abusos: polémicas por Pam Bondi, el mundo MAGA pide su renuncia

Alguna vez una figura predilecta del movimiento ultraconservador estadounidense, "Pambi", el apodo que llevaba en la universidad por su "dulzura" y "generosidad", ahora quedó en el ojo de la tormenta y, por ese motivo, el movimiento MAGA pide su cabeza

Tras la audiencia en el Congreso, durante la cual Pam Bondi no se dirigió ni una sola vez a las víctimas del financista pedófilo ni se disculpó con ellas por su gestión del expediente, numerosos conservadores y figuras del movimiento "Make America Great Again" expresaron su indignación, exigiendo su dimisión y la del director del FBI, Kash Patel, otro de los leales al presidente estadounidense, Donald Trump

Trump intentó restar importancia a las críticas a su fiscal general, alegando que provenían de "lunáticos radicales de izquierda", y reafirmó su confianza en ella calificando su trabajo de "fantástico"

De hecho, más allá de la evidente controversia demócrata, los ataques más duros provinieron del movimiento MAGA

"Dadas sus respuestas sobre por qué nadie ha sido acusado en el caso Epstein, debería ser despedida o dimitir. Pero eso no ocurrirá, y los demócratas ganarán las elecciones", declaró el comentarista de derecha Erick Eickson

"Este es un país de adultos", espetó el podcaster pro-Trump Tim Pool, criticando a Bondi por el tono excesivamente acalorado de su audiencia en el Capitolio

"Creo que manejaron mal los temas", añadió

Por su parte, Nick Fuentes, el podcaster estrella de la extrema derecha, también pronunció duras palabras

"Debería ser sometida a un juicio político. Mintió sobre los documentos de Epstein", atacó, y pidió a la vez el juicio político del Fiscal General

"Mintió para encubrir la verdad", insistió el supremacista blanco

"Esta gente tiene que irse. No pueden conservar sus trabajos. ¿Cómo podemos confiar en que el Departamento de Justicia de Pam Bondi publique todos los archivos? ¿Cómo puede el público confiar en ellos?", insistió Fuentes

Pero el espectáculo en el Congreso también impactó a republicanos más moderados como Thomas Massie

"No respondió nada. Vino aquí dispuesta a hablar del Dow Jones y el Nasdaq, lo cual me parece una locura", declaró a la prensa el congresista, quien, junto con el demócrata Ro Khanna, lideró la lucha para aprobar la Ley de Transparencia de Epstein

En tanto, Mary Trump, sobrina del magnate, quien se convirtió en una de sus críticas más duras y autora de un best-seller que detalla la dinámica disfuncional de la familia, también atacó a Bondi

"No renunciará ni la despedirán", escribió en la red social X

Y eso porque, añadió, "está haciendo exactamente lo que su jefe le encargó" (ANSA)