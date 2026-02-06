Abusos: policía londinense requisa propiedades ligadas a Peter Mandelson

"Los registros están relacionados con una investigación en curso sobre delitos de conducta ilícita en un cargo público que involucra a un hombre de 72 años", habló Hayley Sewart, de la Policía Metropolitana, y añadió, sin identificarlo, que Mandelson "no ha sido arrestado y la indagación sigue su curso".

Sky News transmitió imágenes de dos detectives de Scotland Yard entrando y saliendo del domicilio del exmiembro de la Cámara de los Lores en el noroeste de la capital británica.

Las "filtraciones" bajo acusación, sacadas a la luz a partir de correos electrónicos publicados en Estados Unidos sobre el escándalo Epstein, se refieren a información transmitida de Mandelson, cuando era ministro, al mediador entre 2009 y 2010, acerca del ajuste fiscal de las primas a los banqueros tras la crisis de 2008 y la aprobación del megapresupuesto de la UE de 500.000 millones de euros para el rescate de los bancos europeos. Material que fue clasificado como sensible para los mercados financieros.

El caso de la ex eminencia gris, elegida por el primer ministro laborista Keir Starmer primero como asesor y luego como enviado británico a Washington, desató una polémica política en torno al premier.

Es probable que las actualizaciones sobre las investigaciones en curso aumenten la presión sobre Sir Keir, después de que los partidos de la oposición e incluso algunos diputados de la coalición gobernante pidieran su dimisión.

El gobierno había ofrecido plena cooperación a la policía londinense en la averiguación de las filtraciones y, ante la revuelta interna en el Partido Laborista, se vio obligado a garantizar un alto nivel de transparencia en la publicación de los documentos sobre el nombramiento de Mandelson como embajador, que fueron objeto de escrutinio parlamentario.

El Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC) determinará qué información debe mantenerse confidencial por supuestas razones de seguridad nacional. (ANSA).