Abusos: publican nuevos archivos Epstein con acusaciones contra Trump

Los archivos divulgados contienen registros de entrevistas realizadas por el FBI en 2019, poco después del arresto de Epstein, en las que la mujer afirma haber sido víctima de abusos sexuales por parte del financista y sostiene que también fue agredida por Trump en la década de 1980, cuando tenía entre 13 y 15 años.

Según los documentos, hasta ahora inéditos, Epstein habría llevado a la víctima en varias ocasiones en automóvil o avión hacia Nueva York o Nueva Jersey, donde —de acuerdo con su testimonio— fue trasladada a un "edificio muy alto, con habitaciones enormes" donde se habrían producido los abusos.

La mujer también declaró que su madre fue presuntamente chantajeada por Epstein y que durante años ambas recibieron amenazas físicas y verbales tras los episodios de abuso.

Los documentos publicados describen además los contactos que la víctima mantuvo con autoridades federales después del arresto de Epstein en 2019, cuando decidió presentar formalmente su testimonio ante investigadores.

El Departamento de Justicia explicó que estos archivos no habían sido divulgados previamente porque 15 documentos fueron "erróneamente clasificados como duplicados", lo que retrasó su publicación.

La difusión de los nuevos materiales volvió a colocar el caso Epstein en el centro del debate político en Washington, donde durante años tanto demócratas como republicanos criticaron la falta de transparencia en torno a los documentos judiciales vinculados al financista.

Epstein, acusado de dirigir durante décadas una red de explotación sexual de menores que involucraba a figuras influyentes del mundo financiero, político y empresarial, fue arrestado en 2019 y murió poco después en su celda en una cárcel federal de Nueva York, en un caso oficialmente catalogado como suicidio.

La publicación de los archivos generó nuevas reacciones políticas en Estados Unidos, donde legisladores de ambos partidos habían reclamado durante años la desclasificación de documentos relacionados con el escándalo.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, rechazaron de manera tajante las acusaciones.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt calificó las denuncias como "completamente infundadas". (ANSA).