Abusos: revisan millones de archivos del caso Epstein y retrasan su difusión

En una presentación judicial de cuatro páginas, la fiscal general Pam Bondi, junto al fiscal general adjunto Todd Blanche y al fiscal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, señalaron que el proceso de revisión y censura de información sensible se completará "en el corto plazo", pero sin fijar un cronograma concreto

"El Departamento no está en condiciones de proporcionar una fecha específica en este momento", indicaron, y advirtieron que los controles de calidad, la gestión documental y la protección de la identidad de las víctimas podrían requerir esfuerzos adicionales para cumplir con las amplias exigencias de la ley

La presentación se produjo más de un mes después de vencido el plazo legal para que el Departamento de Justicia hiciera públicos todos los archivos relacionados con Epstein. Si bien las autoridades señalaron que ya se difundieron varios miles de páginas, ese volumen representa solo una fracción del total de documentos existentes

Según informaron a los jueces Richard M. Berman y Paul A.

Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Departamento "continúa logrando avances sustanciales" en la revisión manual de los materiales, que incluye la eliminación de datos identificatorios de víctimas y de información protegida por privilegio legal

Los funcionarios detallaron que cientos de empleados del Departamento —entre abogados, agentes y personal técnico— dedicaron "días y semanas" al cumplimiento de la ley, en consulta con representantes legales de las víctimas y con las propias víctimas

Los archivos bajo revisión incluyen comunicaciones internas, documentos obtenidos y producidos durante distintas investigaciones, así como material audiovisual

La Epstein Files Transparency Act fue promulgada el 19 de noviembre y obligaba al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos vinculados a Epstein en un plazo de 30 días, una medida impulsada por legisladores y organizaciones que reclamaban mayor transparencia en uno de los casos de abuso sexual más controvertidos de la historia reciente de Estados Unidos

Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York, en lo que las autoridades calificaron como suicidio, mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Años antes, había cumplido cerca de un año en una cárcel del condado de Palm Beach, Florida, tras firmar un acuerdo de no procesamiento que puso fin a una investigación federal a cambio de declararse culpable de cargos estatales menores por solicitud de prostitución de una menor. (ANSA)