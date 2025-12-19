Abusos: Se identificaron 1.200 nombres de víctimas, están censurados

"Además de censurar los nombres de estas víctimas, también hemos censurado y no divulgaremos ningún material que pueda conducir a su identificación", escribió Blanche en un comunicado a los medios de prensa estadounidenses.

Los documentos de Jeffrey Epstein incluyen cientos de fotos, muchas de ellas inéditas.

Los medios estadounidenses informaron que las imágenes incluyen tomas de Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, de vacaciones. Los medios señalaron que las imágenes se publicaron sin contexto y, por lo tanto, son difíciles de interpretar.

Algunas son de viviendas, pero no se sabe con certeza cuál de las casas del ex financista, quien se suicidó en prisión. Los documentos también contienen algunas grabaciones telefónicas censuradas, lo que, sin embargo, impide saber quién hablaba con quién.

La "Lista de Masajistas" también se encuentra entre los archivos del caso de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La lista de "masajistas" incluye 254 nombres, pero han sido censurados, reportó la prensa.

A primera vista, muchos de los documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia han sido censurados en gran medida. La ley que ordenó la divulgación de los archivos exige que se oculte la información que identifique a posibles víctimas del financista pedófilo o que contenga material relacionado con abuso sexual infantil.

La ley también permite la no divulgación de material relacionado con investigaciones en curso.

El Departamento de Justicia ha creado lo que denomina una "biblioteca integral de Epstein" en su sitio web, donde se publican documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Los documentos se dividen en varias categorías: documentos judiciales sobre casos penales y civiles; documentos publicados en cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y firmada por Donald Trump; el material publicado a raíz de solicitudes de registros públicos y documentos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La Casa Blanca afirmó que la publicación de documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein demuestra la transparencia de la administración de Donald Trump. "Es la más transparente de la historia", escribió la portavoz Abigail Jackson. "Al publicar miles de páginas de documentos, ha hecho más por las víctimas que cualquier demócrata", añadió. (ANSA).