Abusos: Starmer en agitación, renuncias en Noruega por Epstein

"Es una decisión justa y necesaria. Se tomó tras conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores esta semana", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

La embajadora ya había sido suspendida de su cargo tras revelarse que tanto ella como su marido, el político y diplomático Terje Rod-Larsen, mantenían estrechos vínculos con Epstein.

Rod-Larsen desempeñó un papel fundamental en los Acuerdos de Oslo a principios de la década de 1990 y posteriormente se desempeñó como coordinador de la ONU para los Territorios Ocupados.

Según los documentos, Epstein pretendía dejar una gran suma a los hijos de la pareja; los medios noruegos estimaron la cantidad en 10 millones de dólares. "Los contactos entre Juul y Epstein, un abusador sexual convicto, demostraron una grave falta de criterio. El caso dificulta la reconstrucción de la confianza necesaria para ejercer como embajador", añadió el ministro Barth Eide, citado por la emisora pública noruega NRK.

Juul ha declarado su disposición a cooperar con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega para esclarecer el incidente, informó el ministro.

Pero las aguas también se agitan en Inglaterra y no solo en la realeza. El premier Keir Starmer no tiene intención de dimitir y sigue "centrado en su trabajo". Un portavoz de Downing Street lo reiteró hoy, a pesar del debilitamiento creciente de la posición del primer ministro laborista, y le pidió que se apartara de todas las fuerzas de la oposición tras el escándalo en torno a los vínculos entre Peter Mandelson, el exministro al que eligió como embajador en Estados Unidos y posteriormente destituido, y el fallecido financista Epstein.

Este escándalo ya ha provocado la dimisión de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, y del director de comunicaciones del Número 10 de Downing Street, Tim Allan.

En respuesta a las apremiantes preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una aceleración de la crisis e incluso la dimisión inmediata del primer ministro británico, Downing Street descartó categóricamente tales especulaciones. En la rueda de prensa de hoy, celebrada en la oficina del portavoz de Starmer, el primer ministro se mostró "optimista" a pesar de la tormenta y aún "confiado" en el apoyo de sus ministros.

Sir Keir se reunió esta mañana con su equipo y aseguró a sus ministros su intención de continuar al frente. Durante la reunión, el primer ministro volvió a rendir homenaje a McSweeney, quien dimitió, según los medios, por su labor y lealtad. También agradeció a Allan, quien hoy se retiró como segundo asesor y chivo expiatorio tras la salida del poderoso jefe de gabinete ayer.

Esta noche, el primer ministro ha programado una reunión a puerta cerrada con el grupo parlamentario mayoritario y otra exclusivamente con las diputadas laboristas, entre las que crece la indignación contra él y su equipo por la gestión del escándalo Epstein-Mandelson. Durante esta reunión, intentará recuperar la confianza de al menos algunos de los manifestantes dentro del Partido Laborista.

Mientras tanto, aumentan las acusaciones de que ha perdido el control de su partido y del país desde la oposición, con peticiones explícitas de su dimisión desde la derecha, desde la líder conservadora Kemi Badonoch hasta Nigel Farage, partidario de Trump y líder de Reform UK; pero también desde partidos centristas y de izquierda como los Demócratas Liberales, los independentistas escoceses del SNP y el líder del Partido Verde, Zack Polanski. (ANSA).