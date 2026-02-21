Abusos: tercer día de requisas para el expríncipe Andrés

Andrew Mountbatten Windsor continúa bajo investigación por presunta mala conducta en un cargo público, debido a información clasificada que obtuvo mientras se desempeñaba como emisario comercial del gobierno británico en Asia y que compartió, posiblemente con fines de lucro, con el financista pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

Una investigación marcada hoy nuevamente por registros e incautaciones en la Royal Lodge, la imponente residencia con más de 30 habitaciones junto al Castillo de Windsor, donde Andrés vivió durante años. Esto forma parte de registros —y supuestas incautaciones de documentos— que, según los medios, buscan recabar más pruebas que las reveladas por la publicación en Estados Unidos de los llamados Archivos Epstein.

Mientras tanto, la investigación británica sobre la relación del exduque de York con el intermediario estadounidense continúa en una fase preliminar, incluyendo el expediente de las jóvenes, algunas menores de edad, del círculo de Epstein, en su momento estas jóvenes estuvieron disponibles para amigos adinerados y poderosos de todo el mundo a través de vuelos privados operados por el tristemente célebre Lolita Express, que, entre principios de la década de 1990 y 2018, supuestamente trajo a más de 80 chicas solo al Reino Unido.

Estas modelos y acompañantes fueron recibidas por diversas figuras, incluido el propio Andrés, de acuerdo con los archivos de Epstein; en algunos casos, incluso en el Palacio de Buckingham, donde el expríncipe tenía una oficina personal durante el reinado de su madre, Isabel.

En este sentido, Scotland Yard ha puesto en marcha una línea de investigación específica —una de las nueve que hay actualmente en marcha sobre las implicaciones británicas del caso Epstein— e interrogó hoy, por segundo día consecutivo, a agentes actuales y antiguos de la Royal and Specialist Protection (RaSP), la unidad policial encargada de la protección contra el crimen, sospechosos de hacer la vista gorda ante las visitas privadas de Andrés a varias propiedades reales, en aparente violación de los procedimientos establecidos de vigilancia e información. (ANSA).