Abusos: Testimonio de los Clinton puede ser boomerang para Trump

De acuerdo con el análisis de la cadena, la decisión impulsada por sectores republicanos de avanzar con la citación de los Clinton estaría generando un precedente que podría extenderse a otros dirigentes mencionados en los denominados "archivos Epstein", incluidos integrantes de la actual administración estadounidense.

El debate político en Washington se intensificó luego de que legisladores demócratas señalaran un supuesto doble estándar en las investigaciones, al subrayar que varios funcionarios cercanos a Trump —entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick— aparecen mencionados en documentación vinculada al caso sin haber sido convocados hasta ahora a declarar.

CNN sostiene que la comparecencia de un ex presidente y de una ex primera dama ante instancias judiciales eleva inevitablemente la presión política para que otros dirigentes de alto perfil enfrenten procedimientos similares.

En ese contexto, dirigentes demócratas comenzaron a plantear públicamente la posibilidad de solicitar también la deposición del propio Trump y de su esposa, Melania Trump, ambos incluidos en registros sociales y contactos conocidos del financista fallecido.

Epstein, detenido en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores, murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio, en un caso que continúa generando repercusiones políticas y judiciales debido a sus vínculos con empresarios, celebridades y figuras del establishment.

El proceso actual reavivó el enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso, donde las investigaciones sobre el caso se han convertido en un nuevo frente de disputa en un clima político marcado por la polarización y la proximidad del ciclo electoral.

Analistas citados por medios estadounidenses consideran que la estrategia republicana podría terminar ampliando el alcance de las investigaciones más allá del Partido Demócrata, exponiendo a dirigentes del entorno de Trump a mayores presiones legales y mediáticas. (ANSA).