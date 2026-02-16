The Times lo informa, añadiendo que esto arroja nueva luz sobre las actividades del ex duque de York al servicio del Estado, que ya han sido objeto de una investigación preliminar, incluso por parte de la Fiscalía de la Corona, sobre información confidencial que Andrés compartió con el difunto intermediario de pederastas Jeffrey Epstein entre 2010 y 2011.

Las fotos en China fueron tomadas por el asistente de la realeza, David Stern, y enviadas a Epstein.

Además, Stern reenviaba rutinariamente correos electrónicos de Andrea al intermediario que se suicidó en prisión: esto alimenta las sospechas de que el propio Epstein recopilaba material comprometedor sobre su amigo, aunque no hay pruebas de que las mujeres fotografiadas en compañía del ex príncipe —en una cena y en una balsa de bambú— formaran parte de la vasta red internacional de explotación sexual.

Mientras tanto, la fundación benéfica del príncipe Guillermo, el Premio Earthshot, se ha visto indirectamente implicada en el escándalo de Epstein tras las revelaciones sobre los vínculos del intermediario con el multimillonario emiratí Sultán Ahmed bin Sulayem, miembro fundador y socio clave de la iniciativa ambiental lanzada por el heredero al trono.

Esta historia solo puede tomar un rumbo completamente diferente a los intentos del establishment de retratar a Guillermo como inflexible ante el escándalo, que ya ha tenido graves repercusiones para la familia real británica, incluyendo un descenso en los índices de popularidad de la monarquía en el Reino Unido. (ANSA).