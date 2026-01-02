Abusos: Will Smith es acusado de acoso sexual por un violinista

Según documentos judiciales obtenidos por medios estadounidenses, Joseph presentó una demanda en Los Ángeles contra Smith y su equipo de gestión, Treyball Studios Management, en la que sostiene que el actor "lo habría deliberadamente seducido con vistas a posteriores contactos sexuales".

Las acusaciones se remontan a diciembre de 2024, cuando el violinista realizó su primera actuación junto a Smith, quien además de actor desarrolla una carrera como rapero. Tras esa presentación, el artista le habría propuesto sumarse a su gira Based on a True Story. La relación profesional —según la denuncia— se habría estrechado luego de que Smith ofreciera a Joseph participar en varios temas de su próximo álbum.

De acuerdo con la demanda, durante la gira ambos desarrollaron un vínculo de especial cercanía. El episodio central señalado en la causa ocurrió en marzo de 2025, en Las Vegas, cuando el violinista se alojaba en una habitación reservada por el equipo de Smith. Joseph denunció un acceso no autorizado a la habitación luego de haber extraviado temporalmente una bolsa que contenía la llave del cuarto. Al regresar, encontró una nota dejada por un intruso en la que se aludía a una futura visita.

El músico afirmó haber recurrido entonces a la seguridad del hotel y al equipo del actor. Sin embargo, según la demanda, días después el entorno de Smith habría comenzado a responsabilizarlo por el incidente en lugar de brindarle protección. Poco tiempo más tarde, Joseph fue desvinculado de la gira y de los proyectos musicales en los que participaba.

"La secuencia de los hechos, las declaraciones previas de Smith al demandante y las circunstancias de la intrusión en la habitación del hotel indican un patrón de comportamiento depredador más que un episodio aislado", sostiene el escrito presentado ante la Justicia.

La acusación se produce en un contexto de particular exposición pública para Will Smith, cuya carrera ha atravesado momentos de fuerte escrutinio en los últimos años, tanto por episodios personales como por su regreso progresivo a la música tras un período de menor actividad cinematográfica.

Hasta el momento, ni Smith ni su equipo emitieron declaraciones públicas sobre la demanda. El caso se suma a una serie de denuncias recientes en la industria del entretenimiento estadounidense que han reabierto el debate sobre los límites de poder, las relaciones profesionales y los mecanismos de protección para artistas y colaboradores en giras y producciones musicales.

La causa seguirá su curso en los tribunales de California, mientras se aguarda una eventual respuesta formal del entorno del actor. (ANSA).