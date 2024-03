El AC Milan reforzó su segundo puesto en la clasificación de la Serie A gracias a su victoria lógica en el terreno del Hellas Verona por 3 a 1 y el empate de la Juventus, que prolongó su crisis con un triste 0-0 en casa contra el Génova, este domingo en la 29ª jornada.

El Milan había adelantado a la 'Juve' el pasado fin de semana y ahora amplía de uno a tres su margen sobre el conjunto turinés, que atraviesa un mal momento que no parece tener fin.

Sabiendo ya que la Juventus había tropezado, el Milan salió victorioso de Verona, donde se adelantó con tantos del francés Theo Hernandez (minuto 44) y el estadounidense Christian Pulisic (50). El neerlandés Tijjani Noslin acortó en el 64 para el Hellas (15º), pero el nigeriano Samu Chukwueze dio de nuevo tranquilidad a los visitantes en el 79.

Los tres puntos hacen que el Milan refuerce el puesto virtual de subcampeón de Italia. La posibilidad de luchar por el 'Scudetto' todavía parece lejana ya que se aproximó provisionalmente a 13 puntos del líder Inter de Milán, que juega este domingo contra el Nápoles (7º) y podría volver a colocarse a 16 unidades en caso de victoria.

- Abucheos en Turín -

El que parece caerse definitivamente en esa carrera por el título, si aún tenía esperanzas, es la Juventus, que va de decepción en decepción. La última, el empate sin goles contra un Génova que es apenas duodécimo, en una situación tranquila y sin grandes alicientes en la recta final del curso.

El descontento de los 'tifosi' de Turín fue evidente y se tradujo en abucheos a su equipo.

Samuel Iling-Junior y Moise Kean estrellaron en el palo sus disparos, en el 67 y en el 80, pero lo cierto es que pese a esas dos ocasiones, la 'Juve' pudo incluso haber perdido el partido, de no haber sido por una atajada del guardameta polaco Wojciech Szczęsny ante Mattia Bani en la primera parte.

Frustrado, el goleador serbio Dusan Vlahovic fue expulsado en el tiempo añadido tras una segunda amonestación por protestar.

La Juventus tiene incluso ahora que mirar a los equipos que vienen por detrás.

Cuenta con cinco puntos de ventaja sobre el Bolonia (4º), que ganó el viernes en Empoli, y once sobre la Roma (5º), que juega este domingo en casa contra el modesto Sassuolo (19º).

Desde el 27 de enero, el equipo turinés tan sólo ha ganado un partido, ha empatado cuatro y ha perdido tres, con un catastrófico balance de siete puntos en ocho partidos. Esta racha ha aumentado la presión sobre Massimiliano Allegri, muy criticado por los hinchas del equipo.

"En este momento no logramos materializar nuestro dominio. El punto positivo es que nuestro rival no tuvo ninguna ocasión", explicó Allegri a la plataforma DAZN.

"Hace falta seguir jugando como lo hicimos hoy, no estoy preocupado, he visto un equipo que tiene personalidad y que luchó durante 90 minutos. Incluso si no tuvimos la victoria, en mi opinión hemos dado un paso hacia delante", añadió.

Por su parte, el duelo que debía enfrentar este domingo a Atalanta (6ª) y Fiorentina (8ª) fue aplazado a unos minutos del inicio. La Lega Serie A no dio de entrada un motivo para explicar esta decisión.

Contactada por la AFP, el organismo confirmó las informaciones de la prensa sobre la hospitalización del director general de la Fiorentina, Joe Barone, que se había desplazado a Bérgamo para asistir a este partido.

