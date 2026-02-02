AC Milan descarta fichaje de Mateta tras reconocimiento médico

El AC Milan descartó el fichaje del internacional francés del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta por motivos médicos, indico este lunes a la AFP una fuente conocedora del dosier.

Según dicha fuente, que confirmó informaciones de la prensa italiana, "el AC Milan solicitó la realización de exámenes complementarios de una rodilla y no dieron las garantías necesarias para concretar la operación".

Inicialmente estaba previsto que Mateta, de 28 años, fichara por el histórico equipo lombardo al término de la presente temporada.

Pero se había adelantado su llegada seis meses, antes de que su fichaje fuese descartado por unos problemas en la rodilla que no fueron precisados.

Mateta, subcampeón olímpico en París 2024, milita en el Crystal Palace de Inglaterra desde enero de 2021.