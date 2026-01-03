AC Milan gana en Cagliari gracias a Leão y es líder provisional

Nuevo cambio en la cabeza de la tabla en Italia: el AC Milan es ahora el líder provisional de la emocionante Serie A gracias a su victoria 1-0 en el campo del Cagliari, este viernes en el primer partido del Calcio en 2026.

El portugués Rafael Leão, que llegaba con molestias en un aductor, fue el protagonista en esta apertura de la decimoctava jornada de la liga italiana, firmando el único tanto del partido en Cerdeña en el minuto 50, asistido por el francés Adrien Rabiot.

Poco antes, su compañero británico Ruben Loftus-Cheek había avisado con un remate de cabeza que se perdió fuera por poco.

El estadounidense Christian Pulisic desperdició la ocasión de marcar a falta de cuatro minutos para el final: no pudo dar la tranquilidad a los suyos, que en cualquier caso pudieron mantener su ventaja y llevarse los tres puntos a Lombardía.

El Milan suma ahora 38 unidades, por el momento dos más que su vecino Inter, que el domingo cerrará la jornada recibiendo en el estadio Giuseppe Meazza al Bolonia, séptimo de la tabla.

Nápoles (3º), Roma (4ª) y Juventus (5ª), los otros tres contendientes en la lucha por el Scudetto, quedan respectivamente a cuatro, cinco y seis puntos del Milan, a la espera de sus partidos de este fin de semana.

Con esta derrota, el Cagliari queda frenado en el decimocuarto puesto.

Parma (15º), a un punto, y Lecce (16º), a dos, podrían adelantarle a lo largo del fin de semana.