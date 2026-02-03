AC Milan recorta distancias con Inter tras ganarle al Bolonia

El AC Milan se acercó a cinco puntos del liderato, que ostentan sus vecinos del Inter, después de su convincente victoria este martes 3-0 sobre Bolonia en la 23ª fecha de la Serie A italiana.

Ruben Loftus-Cheek y Christopher Nkunku, de penal, encaminaron la victoria en la primera parte, mientras que el centrocampista francés Adrien Rabiot marcó el tercero en el segundo acto.

Estos tres puntos refuerzan el segundo puesto del conjunto rossonero dirigido por Massimiliano Allegri, que se coloca a cinco puntos del Inter, y con cuatro más que el Nápoles (3º).

Fue el segundo partido consecutivo del Milan lejos de su estadio de San Siro, que se prepara para albergar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina.

El Bolonia de Vincenzo Italiano queda en mitad de tabla, lejos de los puestos que dan acceso a competición europea.