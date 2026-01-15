AC Milan remonta al Como gracias a Rabiot y sigue el ritmo del Inter

Con un doblete de Adrien Rabiot, el AC Milan se impuso 3-1 en su visita al Como este jueves en un partido de la Serie A que había sido aplazado en diciembre por la decimosexta jornada.

Con 43 puntos, el AC Milan se mantiene a tres unidades del líder Inter de Milán, que ganó 1-0 el miércoles al Lecce, y saca ahora tres enteros al tercero, el Nápoles, que no pasó del empate a cero en casa contra el Parma, también el miércoles.

El derbi lombardo de este jueves, que no se pudo jugar en su día porque los Rossoneri estaban en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia, tuvo lugar en una noche fría en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El Como de Cesc Fàbregas, sexto clasificado, no lo puso fácil y en el minuto 10 se adelantó gracias al alemán Marc-Oliver Kempf, pero a partir de ahí llegó la reacción de los visitantes con claro acento francés.

Christopher Nkunku igualó el partido en el 45+1 al transformar un penal que había sido obtenido por Rabiot, que en la segunda mitad culminó la remontada con un doblete.

Primero marcó después de un soberbio control de pecho y media volea (55', 2-1), antes de fulminar cualquier esperanza de los locales poniendo el 3-1 definitivo en el 88.

La efectividad del Milan, que no frecuentó con peligro los dominios del Como, fue absoluta en este partido.

Otro protagonista francés de la noche fue el arquero Mike Maignan, que salvó al Milan en varias ocasiones con intervenciones destacadas (30', 40', 42', 52').

En el otro partido del jueves en la Serie A, que estaba igualmente pendiente desde la decimosexta jornada de diciembre, el Bolonia (8º) ganó 3-2 en el campo del Hellas Verona (20º).

Los boloñeses llevaban cinco partidos ligueros sin ganar.