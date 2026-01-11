AC Milan se deja dos puntos en Florencia (1-1) en su carrera por el Scudetto

AC Milan cosechó un trabajado empate, este domingo en Florencia ante una Fiorentina en horas bajas (1-1), sumando un punto en la vigésima fecha de la Serie A que sabe a poco a los rossoneri en sus aspiraciones de conquistar el Scudetto.

Y eso que el conjunto lombardo se vio por detrás en el marcador del Artemio Franchi en el minuto 66 tras el gol de cabeza de Pietro Comuzzo.

Tuvo que ser el internacional francés Christopher Nkunku (90'), con su segundo gol en la Serie A, el que rescatase el punto "in extremis".

El club rossonero, que suma 17 partidos consecutivos sin perder, ocupa el segundo puesto en la clasificación con 40 puntos, pero podría ver a su gran rival y vecino Inter, líder con 42 puntos, abrir un hueco importante en caso de derrotar este domingo en San Siro al Nápoles (4º, 38 puntos).

La Fiorentina, por su parte, sigue en descenso (18º, 14 puntos), a dos puntos de la 17ª plaza, que marca la salvación, pero la Viola parece que al fin está levantando cabeza con ocho puntos embolsados en las cinco últimas fechas.