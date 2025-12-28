AC Milan se impone 3-0 contra Verona y es líder provisional

El AC Milan se situó líder provisional de la Serie A este domingo, al imponerse 3-0 al Verona durante la 17ª jornada, gracias a un doblete de Christopher Nkunku.

A la espera de lo que haga horas más tarde el Inter de Milán en su visita al Atalanta, los Rossoneri lideran el campeonato con 35 puntos, contra los 33 de los Nerazzurri.

El estadounidense Christian Pulisic abrió el marcador justo antes del descanso (45+1').

Nkunku, fichado el pasado verano boreal procedente del Chelsea, todavía no había anotado gol en los 14 partidos de Serie A disputados hasta ahora.

Abrió su contador personal de penal (48'), antes de sentenciar el partido rematando un balón que rebotó en el poste tras un envío de Luka Modric (53').

Además del duelo entre Atalanta e Inter (19h45 GMT), este domingo también jugará el vigente campeón Nápoles (4º, 31 puntos), que visitará al Cremonese (14h00 GMT).