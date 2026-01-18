AC Milan sufre para ganar al Lecce pero evita que el Inter se escape

Sufriendo mucho más de lo esperado, el AC Milan ganó 1-0 al Lecce, este domingo en la 21ª jornada de la Serie A, donde los Rossoneri, segundos de la tabla, pudieron mantenerse a tres puntos del líder Inter.

El primer clasificado se había distanciado con seis puntos más el sábado al ganar 1-0 en su visita al Udinese, por lo que su vecino Milan tenía sobre los hombros toda la presión y durante casi todo el partido la acusó en exceso.

Fue el alemán Niclas Füllkrug, cedido a principios de este mes por el West Ham, el encargado de liberar a su equipo de la carga al marcar en el minuto 76, firmando así su primer tanto en la Serie A.

Su semana termina así mucho mejor que como comenzó: la prensa italiana publicó que sufrió un robo en su habitación de hotel en Milán, con un perjuicio de unos 500.000 euros (580.000 dólares) en relojes y otras joyas.

Es el vigésimo partido seguido de la liga italiana sin perder para el Milan, que gracias a la victoria puede además mantenerse con tres puntos más que el Nápoles, que el sábado venció 1-0 al Sassuolo.

- Dybala impulsa a la Roma -

También en la zona alta, la Roma, que había comenzado la jornada quinta, la acabará cuarta y por ello dentro de la zona de Liga de Campeones, tras ganar 2-0 este domingo en el campo del Torino.

El equipo de la capital aprovechó además para destacarse con tres puntos más que la Juventus, ahora quinto y derrotada el sábado 1-0 en el campo del Cagliari.

Paulo Dybala fue el protagonista de la victoria romana, con un gol y una asistencia.

Ese pase se lo dio en el minuto 26 al neerlandés Donyell Malen, que fue cedido el viernes por el Aston Villa y se estrenó ya con sus nuevos colores.

El campeón mundial argentino sentenció el partido en el 72, con el 2-0 definitivo.

Fue el primer gol para Dybala desde el 26 de octubre y apenas el segundo que consigue en la actual Serie A.

Con este tercer triunfo seguido, la Roma no solo se distancia de la Juventus sino que sigue pisando los talones del Nápoles, del que está a un punto.

- En homenaje a Rocco Commisso -

El otro resultado destacado del día en el Calcio fue la victoria de la Fiorentina, un histórico en horas muy bajas, por 2-1 en Bolonia.

Pudo así dedicar la victoria a su presidente y propietario estadounidense Rocco Commisso, fallecido el sábado a los 76 años.

La Viola, cuyos jugadores calentaron con una camiseta con el nombre de su presidente y el número 1, se impuso gracias a los goles de Rolando Mandragora (minuto 19) y Roberto Piccoli (45').

El equipo toscano tembló en los últimos instantes, después de que el Bolonia redujera su desventaja en el 88, pero pudo irse de Emilia-Romaña con los tres puntos.

El club, que festejará sus 100 años de existencia la próxima temporada, sigue en una situación de alarma, en el 18º puesto, pero con 17 puntos alcanza al Lecce (17º), primer equipo en zona de salvación.

La Fiorentina tuvo un inicio de temporada catastrófico, que conllevó el despido del entrenador Stefano Pioli apenas tres meses después de su llegada.

Desde finales de diciembre está experimentando una mejoría y encadena ahora cuatro partidos sin perder (dos victorias, dos empates).