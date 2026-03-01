AC Milan sufre pero gana, la Juve se lleva un punto de Roma

Con goles en el tramo final de Stranhija Pavlovic y Rafael Leao, el Milan se llevó la victoria por 2-0 en su visita a la Cremonese y suma tres puntos que le permiten consolidarse en la segunda posición de la Serie A.

También en la zona alta, aunque un escalón por debajo, la Juventus (6ª), arrancó un empate también in extremis en el Olímpico ante la Roma (3-3) para mantener sus opciones de estar en la próxima Liga de Campeones.

Los turineses se vieron 3-1 por detrás en el marcador a 12 minutos para el final, antes de los goles de Jéremie Boga (78') y Federico Gatti (90+3'). La Vecchia Signora sigue a cuatro puntos de la 4ª plaza, que ocupan el conjunto romano.

"Remontar cuando vas dos goles abajo era una montaña enorme que escalar, pero los jugadores lo consiguieron", celebró el DT del conjunto blanquinegro Luciano Spalletti.

Pese a los tres puntos sumados, el Milan sigue lejos de su gran rival, el Inter, que lidera la clasificación con 10 puntos de ventaja, luego de su victoria el sábado ante el Génova por 2-0, aunque el derbi de la capital lombarda del próximo fin de semana podría dar algo de suspense al tramo final de la liga.

Tras un partido muy pobre de los "rossoneri", Pavlovic adelantó a los visitantes con un remate con el hombro en el minuto 89 y sentenció Leao en el añadido (90+4').

No obstante, el Milan se acerca al principal objetivo de la temporada, la clasificación para la próxima Liga de Campeones, tras quedar el año pasado fuera de las competiciones continentales.

- Zapata marca con Torino -

El equipo de Massimiliano Allegri cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el Como de Cesc Fábregas, quinto clasificado tras vencer el sábado al Lecce por 3-1.

"Tenemos un enorme objetivo que alcanzar, con equipos por detrás que siguen sumando. Todo lo que podemos hacer es avanzar paso a paso", indicó el técnico rossonero Massimiliano Allegri.

Otro de los equipos que aspira a clasificarse para la próxima Champions, la Atalanta, dio un paso atrás el perder 2-1 en su visita al Sassuolo.

La Dea pagó el esfuerzo realizado esta semana, cuando remontó la eliminatoria contra el Borussia Dortmund y se convirtió en el único equipo italiano en los octavos de final de la Champions, y se vio con dos goles de desventaja tras los tantos de Ismael Koné (23') y Kristian Thorstvedt (69').

El tanto sobre la bocina de Yunus Musah (88') sólo le sirvió para maquillar el resultado a una Atalanta que queda con 45 puntos, a seis de la zona Champions.

En el otro partido del día, el Torino derrotó 2-0 al Lazio con goles del argentino Gio Simeone y del colombiano Duván Zapata.