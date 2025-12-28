Acaban los avisos en Málaga, pero se mantiene la alerta naranja este domingo por fuertes lluvias en Almería y Granada

SEVILLA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21,16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina. Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, ha activado para este domingo, 28 de diciembre, los avisos de nivel naranja desde el comienzo de la jornada hasta las 15,00 horas por fuertes precipitaciones en la costa granadina, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, acompañadas de tormentas ocasionales. La comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez y en el levante almeriense también se encuentran bajo nivel naranja, con un pronóstico idéntico a la costa granadina, pero decretado hasta las 21,00 horas. Por su parte, las comarcas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería Capital se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones, con una acumulación esperada de 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 21,00 horas. Bajo este contexto, el temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga, que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Bajo estas circunstancias, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recomendó que nadie bajara la guardia en la noche del sábado en Málaga debido a las lluvias que se estaban registrando en la zona, que permanecían en aviso rojo. En este sentido, Moreno ha declarado que estaba cayendo "mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín...", ha escrito en un mensaje en X, recogido por Europa Press, en el que pidió "mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza". "Evitemos riesgos innecesarios", ha concluido.