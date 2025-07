Academia de Cine regula el uso de la IA en los Goya: Admite su uso si hay intervención creativa de personas físicas

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La Junta Directiva de la Academia de Cine ha aprobado las bases de la 40 edición de los Premios Goya, en las que se regula el uso de la Inteligencia Artificial y se permite que un productor ejecutivo pueda aspirar a la categoría de Mejor Película junto a los productores, siempre y cuando haya tenido una participación significativa en el desarrollo de la obra, entre otras modificaciones. Solo podrán optar a los Premios Goya aquellas obras cuya creación y desarrollo artístico y técnico estén liderados por personas físicas identificables, según ha informado la Academia. El uso de sistemas de Inteligencia Artificial será admisible únicamente como herramienta de apoyo en las distintas fases del desarrollo de la obra, siempre que no sustituya la autoría humana y no se generen elementos fundamentales de la película sin una supervisión directa y una intervención creativa sustancial por parte de personas físicas responsables. Entre las novedades, también figura que para acceder a la categoría de Mejor Película, además de los productores, podrá optar un productor ejecutivo, siempre y cuando haya tenido una participación significativa en el desarrollo de la obra. Por otro lado, en la categoría de Dirección de Arte se acepta el cargo de decorador en aquellos casos en los que no aparezca acreditado ningún diseñador de producción o director de arte. Esta 40 edición se marca un límite máximo de cuatro personas inscritas por categoría, salvo en aquellos casos en los que la base específica de la categoría correspondiente indique un número menor u otra limitación particular. Además, las Bases determinan que únicamente una persona por cada categoría premiada podrá intervenir como portavoz del grupo para ofrecer el discurso de agradecimiento en la gala. Dicha persona deberá ser designada previamente y comunicada a la Academia con la debida antelación. El discurso de agradecimiento no podrá exceder un minuto de duración. La Junta Directiva podrá valorar casos concretos en situaciones excepcionales. Se establecen, asimismo, una serie de requisitos para ser festival calificador de cortometrajes para los Premios Goya. Los requisitos mínimos para formar parte del listado de festivales nacionales son los siguientes: Premios con dotación económica y/o pagos por selección; trayectoria mínima de 8 años y tasas de inscripción de máximo 15 euros en cualquiera de sus fases. Las Bases también remarcan que aquellas categorías no cumplimentadas por parte de la productora quedarán en blanco, por lo que la película no optará a las mismas.