Academia de Cine y Acadèmia del Cinema Català rinden un homenaje en Madrid y Barcelona a sus premios honoríficos

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la Acadèmia del Cinema Català rendirán este viernes 12 de septiembre un homenaje cruzado en Madrid y Barcelona a sus premios honoríficos de 2025, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor, y el productor Paco Poch, Gaudí de Honor-Miquel Porter.

En Madrid, Poch será homenajeado por la Academia de Cine en la sede de la calle Zurbano, con un encuentro que incluirá la proyección a las 19:00 horas de 'La leyenda del tiempo', un proyecto que dirigió en 2006. Le acompañarán en este acto dos miembros de la Junta Directiva de la institución, Piluca Baquero y Diego Mas Trelles.

En Barcelona, la Acadèmia del Cinema Català recibirá a Sánchez-Gijón en un encuentro por la mañana con académicos y prensa en la Antigua Fábrica Damm, en el que conversará sobre su trayectoria con la también actriz Victoria Luengo, con quien ha coincidido en el rodaje de la última película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad'.

Por la tarde, a las 18:00 horas, la Filmoteca de Catalunya proyectará Tierra baja, con la presencia de Sánchez-Gijón, el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela; la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell; la jefa de Programas públicos de la Filmoteca de Catalunya, Marina Vinyes, y el director de la película Miguel Santesmases.