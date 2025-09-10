Académica israelo-rusa secuestrada en 2023 es liberada en Irak

Elizabeth Tsurkov, una investigadora israelo-rusa secuestrada por una milicia chiita en 2023, fue liberada y se encuentra en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, anunciaron el martes las autoridades iraquíes y el presidente estadounidense, Donald Trump.

La doctoranda de la universidad estadounidense de Princeton desapareció en Irak en marzo de 2023. Especializada en los conflictos de Oriente Medio, principalmente en Irak y Siria, era muy activa en redes sociales, donde contaba con decenas de miles de seguidores.

Tsurkov "acaba de ser liberada" por Kataeb Hezbolá, un influyente grupo armado iraquí proiraní, luego de "ser torturada por muchos meses", escribió Trump en su red Truth Social.

"Tras los considerables esfuerzos realizados por nuestros servicios de seguridad durante varios meses, anunciamos la liberación de la ciudadana rusa Elizabeth Tsurkov", escribió por su parte en X el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani.

El portavoz militar del primer ministro, Sabah al Numan, precisó más tarde que "las autoridades lograron, el 9 de septiembre, localizar y llegar al lugar donde se encontraba detenida".

El vocero atribuyó el rapto a un "grupo de delincuentes", sin dar nombres, y afirmó que las fuerzas de seguridad iraquíes "seguirán persiguiendo a todos los implicados en este delito".

Tsurkov fue entregada a la embajada de Estados Unidos en Bagdad "para facilitar su reencuentro con su hermana, ciudadana estadounidense", añadió Al Numan.

"Estamos deseando volver a ver a Elizabeth y darle todo el amor que hemos esperado compartir durante 903 días", escribió en redes sociales su hermana, Emma Tsurkov.

La académica, que se describía en internet como "apasionada de los derechos humanos", es miembro del New Lines Institute for Strategy and Policy, un influyente grupo de reflexión sobre relaciones internacionales con sede en Washington.

En Bagdad, en el marco de sus investigaciones, se había interesado por las facciones proiraníes y el movimiento del líder chiita iraquí Moqtada Sadr.

Fue secuestrada cuando salía de una cafetería del barrio de Karrada, en la capital iraquí, indicó una fuente de los servicios de inteligencia de ese país a la AFP en 2023.

Israel reveló la desaparición de Tsurkov en julio de 2023, asegurando que estaba retenida por Kataeb Hezbolá, que entonces insinuó que no era responsable del secuestro.

Aunque tampoco reivindicó el secuestro, una fuente del grupo declaró el martes a la AFP que Tsurkov "había sido liberada bajo ciertas condiciones, la más importante de las cuales era facilitar la retirada de las fuerzas estadounidenses sin combate y evitar a Irak cualquier conflicto o enfrentamiento".

"Ha sido liberada, no rescatada. No se ha llevado a cabo ninguna operación militar para liberarla", añadió la fuente.

sms/mlm/ag/val/arm