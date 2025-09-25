Accenture gana 6541 millones de euros en su año fiscal, un 5,7% más, y mejora el dividendo

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La firma de servicios profesionales Accenture registró un beneficio neto atribuido de US$7678 millones (6541 millones de euros) en su año fiscal 2025, finalizado el 31 de agosto, un 5,7% más respecto de lo contabilizado en el ejercicio anterior. Los ingresos sumaron US$69.673 millones (59.352 millones de euros), un 7,4% más. Por áreas, la de productos brindó US$21.197 millones (18.057 millones de euros) y la de salud y servicios públicos US$14.763 millones (12.576 millones de euros), esto es un 8,4% y un 6,7% más, respectivamente. La división de servicios financieros generó US$12.774 millones (10.882 millones de euros), un 10% más, y la de medios y tecnología vio ampliada su facturación en un 5,7%, hasta los US$11.454 millones (9.757 millones de euros). El segmento de recursos aportó US$9485 millones (8080 millones de euros), un 4,8% más.

Accenture incurrió en unos gastos operativos totales de US$59.447 millones (50.641 millones de euros), equivalente a una subida interanual del 7,5%. Ya en el cuarto trimestre, la multinacional domiciliada en Irlanda obtuvo unas ganancias de US$1414 millones (1205 millones de euros), un 16% menos, y una cifra de negocio de US$17.596 millones (14.989 millones de euros), un 7,3% más.

“Estoy muy satisfecha con nuestro crecimiento del 7% en el ejercicio fiscal 2025, lo que demuestra nuestra capacidad única para satisfacer las necesidades de nuestros clientes cuando nos piden ayuda para reinventarse y liderar mediante la IA”, ha afirmado la presidenta y consejera delegada de Accenture, Julie Sweet.

La cuenta de resultados muestra que los nuevos pedidos relacionados con la IA generativa fueron de US$1800 millones (1533 millones de euros) en el trimestre y de US$5900 millones (5026 millones de euros) para el año completo.

PREVISIONES Y DIVIDENDO De cara al primer trimestre fiscal de 2026, Accenture espera que los ingresos crezcan del 1% al 5% en divisa local y que se queden en el rango de los US$18.100 a US$18.750 millones (15.419 a 15.972 millones de euros). La firma anticipa que la facturación para el conjunto del año repunte entre un 2% y un 5%, al tiempo que los beneficios diluidos por acción estarán entre los 13,19 y 13,57 dólares (11,24 y 11,56 euros). Además, ha anunciado un dividendo trimestral de 1,63 dólares (1,39 euros) por título pagadero el 14 de noviembre para los tenedores que figuren como tal al cierre del mercado el 10 de octubre, un 10% más que el anterior.