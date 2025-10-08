Acceso a redes sociales desde celulares, restringido intencionadamente en Afganistán
El acceso a varias redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat fue "restringido intencionadam
- 1 minuto de lectura'
El acceso a varias redes sociales, como Facebook, Instagram y Snapchat, fue "restringido intencionadamente" en Afganistán, indicó este miércoles el portal Netblocks, que monitorea el acceso a internet en el mundo.
"Múltiples proveedores confirmaron las restricciones, el patrón muestra una restricción intencionada", afirmó NetBlocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de internet.
El incidente "está impactando en primer lugar a los celulares y también hay algunas líneas fijas afectadas".
El acceso a redes sociales desde celulares ha sido intermitente desde el martes, constataron periodistas de AFP, una semana después del apagón nacional de las telecomunicaciones, de 48 horas, impuesto por las autoridades talibanas.
En varias provincias no podían acceder a redes sociales desde sus teléfonos móviles, y la navegación por internet era mucho más lenta de lo normal.
El gobierno talibán declinó hacer comentarios al respecto.
qb-jma/ecl/pbt/jvb/mb
Otras noticias de Afganistán
- 1
La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
- 2
Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem que superó el cáncer y apostó al modelaje
- 3
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final
- 4
Airbus A320 rompe un récord histórico y desplaza al Boeing 737 como el avión más entregado del mundo