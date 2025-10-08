Acceso a redes sociales desde celulares, restringido intencionadamente en Afganistán

El acceso a varias redes sociales, como Facebook, Instagram y Snapchat, fue "restringido intencionadamente" en Afganistán, indicó este miércoles el portal Netblocks, que monitorea el acceso a internet en el mundo.

"Múltiples proveedores confirmaron las restricciones, el patrón muestra una restricción intencionada", afirmó NetBlocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

El incidente "está impactando en primer lugar a los celulares y también hay algunas líneas fijas afectadas".

El acceso a redes sociales desde celulares ha sido intermitente desde el martes, constataron periodistas de AFP, una semana después del apagón nacional de las telecomunicaciones, de 48 horas, impuesto por las autoridades talibanas.

En varias provincias no podían acceder a redes sociales desde sus teléfonos móviles, y la navegación por internet era mucho más lenta de lo normal.

El gobierno talibán declinó hacer comentarios al respecto.

