Accidente carretero deja 15 muertos en el sureste de México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - Un aparatoso accidente carretero ocurrido el sábado en el sureste mexicano se cobró la vida de 15 personas, informaron autoridades.

El siniestro, ocurrido en la carretera entre Mérida y Campeche, involucró a un camión de carga, un automóvil particular y un taxi, informó la Secretaría de Seguridad del estado Yucatán. "Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", dijo el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz, en un comunicado en X. "Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato", agregó. En otro accidente ocurrido esta semana en el país latinoamericano, al menos 10 personas murieron y 61 resultaron heridas el lunes tras el choque de un tren de carga contra un autobús de pasajeros de dos pisos en el centro del territorio nacional.

(Reporte de Emily Green Edición de Shri Navaratnam Edición en español de Raúl Cortés Fernández)

