Accidente carretero deja 15 muertos en el sureste de México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - Un aparatoso accidente carretero ocurrido el sábado en el sureste mexicano se cobró la vida de 15 personas, informaron autoridades.

El siniestro, ocurrido en la carretera entre Mérida y Campeche, involucró a un camión de carga, un automóvil particular y un taxi, informó la Secretaría de Seguridad del estado Yucatán. "Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", dijo el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz, en un comunicado en X. "Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato", agregó. En otro accidente ocurrido esta semana en el país latinoamericano, al menos 10 personas murieron y 61 resultaron heridas el lunes tras el choque de un tren de carga contra un autobús de pasajeros de dos pisos en el centro del territorio nacional.

