Accidente carretero deja al menos 15 muertos en el sureste de México

Al menos 15 personas murieron este sábado en un accidente que involucró a tres vehículos en una carretera que une a las ciudades de Mérida y Campeche, en el sureste de México, informaron autoridades locales.

El percance se registró luego de que un camión de carga se volteó, golpeando a un vehículo compacto y a una camioneta que trasladaba a obreros de una construcción, informó la secretaría de Seguridad de Yucatán en sus redes sociales.

"En el lugar se confirmaron 15 personas fallecidas" y dos heridos, detalló el informe al precisar que entre los fallecidos está el conductor del camión.

Tras el choque, la camioneta, que funcionaba como transporte colectivo, quedó envuelta en llamas y atravesada en la carretera, se observa en imágenes de la prensa local.

Este es el tercer percance vehicular con numerosos fallecidos que se registra en México en menos de una semana.

El pasado lunes, 10 personas murieron y 41 resultaron lesionadas luego de que un tren de carga arrollara un autobús de pasajeros de dos pisos en el central estado de México.

El miércoles pasado, un camión cargado con casi 50.000 litros de gas estalló en un transitado cruce vehicular desatando una enorme llamarada que hasta este sábado dejaba al menos 13 muertos y decenas de personas con quemaduras de gravedad.

sem/cjc